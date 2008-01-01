Дальний Восток захватили ветры

Циклоны и антициклоны поделили между собой территорию Дальнего Востока. Континентальные районы достались антициклонам, а циклоны хозяйничают в акватории Охотского и Баренцева морей. Еще один циклон кружит в Японском море. Из-за разницы атмосферного давления между циклоном и антициклоном возникает ветер. Так, на Чукотке 7 ноября порывы ветра достигали 25 м/с, в Приморье ночью 8 ноября ветер усиливался до 23 м/с. А в Хабаровском крае и на Сахалине причиной порывов ветра стал холодный атмосферный фронт. 7 и ночью 8 ноября на Сахалине ветер усиливался до 23 м/с, в Хабаровском крае до 24 м/с.

Власть над погодой в прибрежных районах постепенно перейдет к циклонам и их атмосферным фронтам. На Чукотке 8 и 9 ноября ожидается сильный ветер, до 20-25 м/с. На юге Приморья ветер достигнет ураганной силы, до 32-37 м/с в порывах, пройдут сильные дожди. Сильные дожди и мокрый снег ожидаются и на юге Дальнего Востока. Сохранится ветреная погода на Сахалине, на Курильских островах и на юге Камчатки.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Васильева