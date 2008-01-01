Красноярский край заметает снегом

Во власти обширного циклонического вихря и его атмосферных фронтов оказались центральные и северные районы Сибири. Температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 8-10 градусов, хотя морозы уже нешуточные. До легендарных сибирских еще далеко, но зима чувствуется. Атмосферные фронты снабжают регион осадками. 7 и ночью 8 ноября в центральных районных Красноярского края в виде снега и мокрого снега выпало до 26 мм осадков. В Эвенкии прошел сильный снег, выпало 9 мм осадков. После такого обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 8-10 см. И выпавший снег пролежит уже до самой весны. До конца дня 8 и ночью 9 ноября сильнее снегопады ожидаются на западе Эвенкии и в Туруханском районе. Усилится до 13-18 м/с ветер, поднимется метель. Сугробы будут расти.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Васильева