Среда
20 августа 2025
Новости погоды


О погоде в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 08:05 Вторник, 19 августа

Во вторник,  19 августа,  столичный регион останется  в тыловой части огромной много центровой  депрессии. Погода сохранится облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный  дождь.  Максимальная  температура воздуха в Москве 18..20 градусов,  по области 17..20.   Ветер северо-западный  6-11 м/с, атмосферное давление 743 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном регионе сохранится прохладная погода с температурой более чем на 2 градуса ниже нормы. Пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление будет колебаться на пониженном уровне. Содержание кислорода в норме.

При повышенной влажности воздуха из-за дождей и пониженного фона атмосферного давления люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхолегочной системы будут чувствовать недомогание. Неблагоприятна такая погода для больных с вегето-сосудистой дистонией, артериальной гипотонией и неустойчивыми сосудистыми реакциями. Для улучшения своего самочувствия необходимо прибегнуть к консультации медиков, а также соблюдать режим труда и отдыха, по возможности беречь нервную систему и избегать серьезных стрессовых нагрузок.

Геомагнитный фон 19 августа ожидается неустойчивый с отдельными возмущенными периодами.

Главный специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Позднякова

 / meteonovosti.ru /
Отпуск в конце августа? Едем к морю!
Ср. 20 августа 12:32
       Летний отпуск у многих ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляжах. Где можно купаться и загорать. А еще любоваться...
подробно 

НОВОСТИ ПОГОДЫ
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
11:23 Северо-запад Европейской России во власти атмосферных фронтов
11:14 Дождевые паводки в Магаданской области
09:51 Августовские ночи в Москве
09:21 Жителей Приморья предупредили о непогоде
08:34 Из архива московской погоды
