О погоде в Москве сегодня

Во вторник, 19 августа, столичный регион останется в тыловой части огромной много центровой депрессии. Погода сохранится облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 17..20. Ветер северо-западный 6-11 м/с, атмосферное давление 743 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном регионе сохранится прохладная погода с температурой более чем на 2 градуса ниже нормы. Пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление будет колебаться на пониженном уровне. Содержание кислорода в норме.

При повышенной влажности воздуха из-за дождей и пониженного фона атмосферного давления люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхолегочной системы будут чувствовать недомогание. Неблагоприятна такая погода для больных с вегето-сосудистой дистонией, артериальной гипотонией и неустойчивыми сосудистыми реакциями. Для улучшения своего самочувствия необходимо прибегнуть к консультации медиков, а также соблюдать режим труда и отдыха, по возможности беречь нервную систему и избегать серьезных стрессовых нагрузок.

Геомагнитный фон 19 августа ожидается неустойчивый с отдельными возмущенными периодами.

Главный специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Позднякова