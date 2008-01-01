Из архива московской погоды

Погода в столичном регионе в конце второй декады августа, конечно, холоднее, чем хотелось бы. Но отставание от нормы не очень значительное, всего 1-2 градуса, а потому никаких рекордов температуры во вторник, 19, августа не ожидается. Рекордных значений не принесут и осадки, дожди пройдут короткие и местами.

Самая холодная ночь 19 августа наблюдалась в позапрошлом веке, в 1895 году. В ранние утренние часы воздух остыл до +2,3 градуса. Самый жаркий день останется за 1954 годом, тогда воздух прогрелся до 31,5 градуса. В 1955 году 19 августа за сутки выпало 52,8 мм осадков при месячной норме 78 мм.

В прошлом, 2024 году, сутки выдались теплыми, особенно день 19 августа. Среднесуточная температура превысила норму на 4,2 градуса. После ночных 15 градусов днем воздух прогрелся до 27,7 градуса. В эти сутки в прошлом году осадков не было. .

Главный специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Позднякова