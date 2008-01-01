На юге Европы бушуют лесные пожары

Сильная жара накрыла Южную Европу. В Испании на прошлой неделе четверть метеостанций фиксировали экстремальный 40-градусный зной, каждая восьмая метеостанция страны отметила +42. Как сообщило Испанское метеорологическое агентство Aemet, в городе Кадис зафиксирован максимум +45,8 градуса.

Агентство предупредило об «очень высокой или экстремальной пожарной опасности» на большей части территории страны. В этом году в Испании смертоносные пожары бушевали на территории в 348 000 гектаров. Это больше, чем в рекордном 2022 году. На помощь пожарным испанское правительство направило почти 2000 военнослужащих. В Португалии в результате крупных пожаров в сельской местности пострадали люди, есть жертвы. Страна задействовала механизм гражданской защиты ЕС, запросив в качестве помощи четыре пожарных самолета.

В начале этой недели жара пошла на спад, но опасность пожаров все еще остается высокой или очень высокой.