Среда
20 августа 2025
На юге Европы бушуют лесные пожары


ИА "Метеоновости" / 09:23 Вторник, 19 августа

Сильная жара накрыла Южную Европу. В Испании на прошлой неделе четверть метеостанций фиксировали экстремальный 40-градусный зной, каждая восьмая метеостанция страны отметила +42.  Как сообщило Испанское метеорологическое агентство Aemet, в городе Кадис зафиксирован максимум +45,8 градуса.

Агентство предупредило об «очень высокой или экстремальной пожарной опасности» на большей части территории страны. В этом году в Испании смертоносные пожары бушевали на территории в 348 000 гектаров. Это больше, чем в рекордном 2022 году. На помощь пожарным испанское правительство направило почти 2000 военнослужащих. В Португалии в результате крупных пожаров в сельской местности пострадали люди, есть жертвы. Страна задействовала механизм гражданской защиты ЕС, запросив в качестве помощи четыре пожарных самолета.

В начале этой недели жара пошла на спад, но опасность пожаров все еще остается высокой или очень высокой.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Екатерина Александрова

 / meteonovosti.ru /
НОВОСТИ ПОГОДЫ
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
11:23 Северо-запад Европейской России во власти атмосферных фронтов
11:14 Дождевые паводки в Магаданской области
09:51 Августовские ночи в Москве
09:21 Жителей Приморья предупредили о непогоде
08:34 Из архива московской погоды
Факт
12:00
местное
+21
Ср.
20 авг.
+21
Чт.
21 авг.
+15
Пт.
22 авг.
+17
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -2
Сазерленд

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Горин

