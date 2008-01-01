Туризм
Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Центральном округе приобретает осенние черты


ИА "Метеоновости" / 12:19 Вторник, 19 августа

      В средней полосе Европейской России погодные условия определяет тыловая часть циклона, уходящего на восток. Температура воздуха немного ниже климатической нормы. Ночи стали холоднее, да и днем уже нет летних +25. Атмосферный фронт принес проливные дожди. Сильный грозовой дождь прошел 18 августа в Ярославской области, выпало до 44 мм влаги. 18 и ночью 19 августа в Тверской области выпало до 20 мм влаги, в Тамбовской – до 17 мм. Дождливо было и в столичном регионе.
 
      На существенное улучшение погодных условий в ближайшие дни рассчитывать не приходится. Теплый сектор циклона, центр которого расположился над Кольским полуостровом, немного согреет центральные области. Преобладающая температура 18..23 градуса днем, в ночные часы 8..13. В отдельных районах прошумят дожди различной интенсивности. 21 августа холодный фронт заметно понизит температуру, днем воздух прогреется лишь до 14..19 градусов. Пройдут дожди, усилится ветер. В Москве и Московской области 21 августа ожидаются сильные дожди, порывистый ветер до 15 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

 / meteonovosti.ru /
Отпуск в конце августа? Едем к морю!
Ср. 20 августа 12:32
       Летний отпуск у многих ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляжах. Где можно купаться и загорать. А еще любоваться...
НОВОСТИ ПОГОДЫ
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
11:23 Северо-запад Европейской России во власти атмосферных фронтов
11:14 Дождевые паводки в Магаданской области
09:51 Августовские ночи в Москве
09:21 Жителей Приморья предупредили о непогоде
08:34 Из архива московской погоды
Факт
12:00
местное
+21
Ср.
20 авг.
+21
Чт.
21 авг.
+15
Пт.
22 авг.
+17
  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -2
Сазерленд

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Горин

