Погода в Центральном округе приобретает осенние черты

В средней полосе Европейской России погодные условия определяет тыловая часть циклона
, уходящего на восток. Температура воздуха немного ниже климатической нормы. Ночи стали холоднее, да и днем уже нет летних +25. Атмосферный фронт принес проливные дожди. Сильный грозовой дождь
прошел 18 августа в Ярославской области, выпало до 44 мм влаги. 18 и ночью 19 августа в Тверской области выпало до 20 мм влаги, в Тамбовской – до 17 мм. Дождливо было и в столичном регионе.
На существенное улучшение погодных условий в ближайшие дни рассчитывать не приходится. Теплый сектор циклона
, центр которого расположился над Кольским полуостровом, немного согреет центральные области. Преобладающая температура 18..23 градуса днем, в ночные часы 8..13. В отдельных районах прошумят дожди различной интенсивности. 21 августа холодный фронт
заметно понизит температуру, днем воздух прогреется лишь до 14..19 градусов. Пройдут дожди, усилится ветер
. В Москве и Московской области 21 августа ожидаются сильные дожди, порывистый ветер
до 15 м/с.