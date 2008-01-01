На юге Сибири - погода неспокойная

Теплый сектор обширного циклона
поддерживает высокую для этого сезона
температуру, атмосферные фронты приносят проливные дожди с грозами. 18 августа в Алтайском крае прошли сильные грозовые дожди, выпало до 18 мм осадков. 18 и ночью 19 августа сильные дожди с грозами прошли в Томской и в Иркутской областях. В Томской области выпало до 47 мм влаги, в Иркутской – до 32 мм. Уровень воды в реках повышается, но до критических отметок еще далеко.
Погода
в Сибири опять портится. Очередной циклон
из Китая принесет ливневые дожди, грозы
и порывистый ветер
. До юга Сибири циклон
доберется лишь 20 августа, но его влияние ощущается уже сейчас. 19 августа в Томской области, на Алтае, 19 и 20 августа в Тыве и в Кемеровской области, 19-21 августа на юге Красноярского края и в Хакасии ожидаются сильные дожди и грозы
.
Основной удар стихии придется на Иркутскую область. 20 августа погоду будут портить атмосферные фронты заполняющегося циклона
, а затем подойдет циклон
из Китая, что еще больше ухудшит обстановку. С 20 по 22 августа в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области ожидается сильный и очень сильный дождь
, местами сильные ливни, грозы
, град
и ветер
в порывах до 15-20 м/с. Уровень воды в малых реках может повыситься до неблагоприятных отметок.