Среда
20 августа 2025
Новости погоды


На юге Сибири - погода неспокойная


ИА "Метеоновости" / 12:47 Вторник, 19 августа

       Теплый сектор обширного циклона поддерживает высокую для этого сезона температуру, атмосферные фронты приносят проливные дожди с грозами. 18 августа в Алтайском крае прошли сильные грозовые дожди, выпало до 18 мм осадков. 18 и ночью 19 августа сильные дожди с грозами прошли в Томской и в Иркутской областях. В Томской области выпало до 47 мм влаги, в Иркутской – до 32 мм. Уровень воды в реках повышается, но до критических отметок еще далеко.
 
      Погода в Сибири опять портится. Очередной циклон из Китая принесет ливневые дожди, грозы и порывистый ветер. До юга Сибири циклон доберется лишь 20 августа, но его влияние ощущается уже сейчас. 19 августа в Томской области, на Алтае, 19 и 20 августа в Тыве и в Кемеровской области, 19-21 августа на юге Красноярского края и в Хакасии ожидаются сильные дожди и грозы.
 
       Основной удар стихии придется на Иркутскую область. 20 августа погоду будут портить атмосферные фронты заполняющегося циклона, а затем подойдет циклон из Китая, что еще больше ухудшит обстановку. С 20 по 22 августа в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области ожидается сильный и очень сильный дождь, местами сильные ливни, грозы, град и ветер в порывах до 15-20 м/с. Уровень воды в малых реках может повыситься до неблагоприятных отметок.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

 / meteonovosti.ru /
НОВОСТИ ПОГОДЫ
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
11:23 Северо-запад Европейской России во власти атмосферных фронтов
11:14 Дождевые паводки в Магаданской области
09:51 Августовские ночи в Москве
09:21 Жителей Приморья предупредили о непогоде
08:34 Из архива московской погоды
Факт
12:00
местное
+21
Ср.
20 авг.
+21
Чт.
21 авг.
+15
Пт.
22 авг.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -2
Сазерленд

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Горин

подробнее  





