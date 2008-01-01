Ливневые дожди на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке действуют два циклонических вихря, один, который постепенно теряет силу, кружит над заливом Шелихова. Другой хозяйничает на юге региона.

Атмосферные фронты циклона с центром над заливом Шелихова принесли сильные дожди в Камчатский край, 18 и ночью 19 августа выпало до 48 мм влаги. Сильные ливни отмечались в Магаданской области, выпало до 80 мм осадков.

На юге Дальнего Востока тоже неспокойно. 18 и ночью 19 августа сильные дожди с грозами прошли в Амурской области и в Приморском крае (22 мм и 23 мм соответственно). Ливневые дожди отмечались ночью 19 августа в Забайкальском крае. Количество выпавших осадков достигло 76 мм на метеостанции Нерчинский завод, из них 69 мм выпало за 2 часа.

Циклоны сохранят активность в Дальневосточном регионе. 19 и 20 августа сильные дожди ожидаются в Магаданской области, на Камчатке (в северных районах), на Курильских островах.