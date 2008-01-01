Туризм
Среда
20 августа 2025
Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ливневые дожди на Дальнем Востоке


ИА "Метеоновости" / 14:14 Вторник, 19 августа

       На Дальнем Востоке действуют два циклонических вихря, один, который постепенно теряет силу, кружит над заливом Шелихова. Другой хозяйничает на юге региона.
Атмосферные фронты циклона с центром над заливом Шелихова принесли сильные дожди в Камчатский край, 18 и ночью 19 августа выпало до 48 мм влаги. Сильные ливни отмечались в Магаданской области, выпало до 80 мм осадков.
На юге Дальнего Востока тоже неспокойно. 18 и ночью 19 августа сильные дожди с грозами прошли в Амурской области и в Приморском крае (22 мм и 23 мм соответственно). Ливневые дожди отмечались ночью 19 августа в Забайкальском крае. Количество выпавших осадков достигло 76 мм на метеостанции Нерчинский завод, из них 69 мм выпало за 2 часа.
 
       Циклоны сохранят активность в Дальневосточном регионе. 19 и 20 августа сильные дожди ожидаются в Магаданской области, на Камчатке (в северных районах), на Курильских островах.
Сильные грозовые дожди ожидаются 19-21 августа в Бурятии, 20 и 22 августа в Приморском крае. 21-22 августа испортится погода в Забайкалье. Ожидаются сильные, местами ливневые дожди, грозы, порывы ветра до 21 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

 / meteonovosti.ru /
Отпуск в конце августа? Едем к морю!
Ср. 20 августа 12:32
       Летний отпуск у многих ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляжах. Где можно купаться и загорать. А еще любоваться...
подробно 

Факт
12:00
местное
+21
Ср.
20 авг.
+21
Чт.
21 авг.
+15
Пт.
22 авг.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -2
Сазерленд

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Горин

подробнее  





