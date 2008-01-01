Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
20 августа 2025
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 08:30 Среда, 20 августа

В среду, 20 августа,  столичный регион окажется на южной окраине   обширной депрессии с центром над северо-востоком Европейской России.  Погода сохранится облачная с прояснениями, местами соберется  кратковременный  дождь.  Максимальная  температура воздуха в Москве 20..22 градуса,  по области 17..22.   Ветер юго-западный, западный   5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с,  атмосферное давление 740 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 50%.

Ощутимые внутрисуточные колебания температуры:  небольшие  кратковременные дожди на фоне пониженного атмосферного давления – все это напоминает о приближении осени. Как писал в своем  медицинском тракте Гиппократ,  смена сезонов года часто является причиной многих болезней: «Болезни протекают различно в разных странах и условиях жизни. Сухие времена здоровее и менее опасны, чем дождливые. Есть такие болезни, которые в определенные времена встречаются чаще и ухудшаются».

Период  смены  сезонов года довольно часто сопровождается обострениями хронических недугов: одни чувствуют себя хуже даже при благоприятных метеорологических условиях, отмечают снижение физических сил, нарушение сна, психологическую  нестабильность. Другие же,  наоборот, могут отмечать  подъем сил, повышение эмоционального статуса и активности и др.  Человек может значительно повысить устойчивость организма к погодным капризам и достойно встретить смену времен года. Сегодня в Москве много благоустроенных парковых территорий, центров активного долголетия, где под контролем специалистов можно заниматься оздоровительными и закаливающими процедурами,  которые по сути являются тренировкой иммунной системы, повышением толерантности организма к внешним неблагоприятным воздействиям.

Геомагнитный фон 20 августа ожидается от слабо возмущенного до возмущенного.

Главный специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Позднякова

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей






Отпуск в конце августа? Едем к морю!
Ср. 20 августа 12:32
       Летний отпуск у многих ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляжах. Где можно купаться и загорать. А еще любоваться...
подробно 

НОВОСТИ ПОГОДЫ
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
11:23 Северо-запад Европейской России во власти атмосферных фронтов
11:14 Дождевые паводки в Магаданской области
09:51 Августовские ночи в Москве
09:21 Жителей Приморья предупредили о непогоде
08:34 Из архива московской погоды
все новости   архив новостей
Факт
12:00
местное
+21
Ср.
20 авг.
+21
Чт.
21 авг.
+15
Пт.
22 авг.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -2
Сазерленд

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Горин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.