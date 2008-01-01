О погоде в Москве сегодня

В среду, 20 августа, столичный регион окажется на южной окраине обширной депрессии с центром над северо-востоком Европейской России. Погода сохранится облачная с прояснениями, местами соберется кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с, атмосферное давление 740 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 50%.

Ощутимые внутрисуточные колебания температуры: небольшие кратковременные дожди на фоне пониженного атмосферного давления – все это напоминает о приближении осени. Как писал в своем медицинском тракте Гиппократ, смена сезонов года часто является причиной многих болезней: «Болезни протекают различно в разных странах и условиях жизни. Сухие времена здоровее и менее опасны, чем дождливые. Есть такие болезни, которые в определенные времена встречаются чаще и ухудшаются».

Период смены сезонов года довольно часто сопровождается обострениями хронических недугов: одни чувствуют себя хуже даже при благоприятных метеорологических условиях, отмечают снижение физических сил, нарушение сна, психологическую нестабильность. Другие же, наоборот, могут отмечать подъем сил, повышение эмоционального статуса и активности и др. Человек может значительно повысить устойчивость организма к погодным капризам и достойно встретить смену времен года. Сегодня в Москве много благоустроенных парковых территорий, центров активного долголетия, где под контролем специалистов можно заниматься оздоровительными и закаливающими процедурами, которые по сути являются тренировкой иммунной системы, повышением толерантности организма к внешним неблагоприятным воздействиям.

Геомагнитный фон 20 августа ожидается от слабо возмущенного до возмущенного.

Главный специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Позднякова