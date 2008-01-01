Из архива московской погоды

Теплый сектор североатлантического циклона ненадолго вернет летнюю погоду в столичный регион. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы. Днем возможно дожди различной интенсивности. Но рекордных осадков и рекордной температуры не будет.

Самая холодная ночь 20 августа наблюдалась в 1977 году. В ранние утренние часы воздух остыл до +3 градусов. Самый жаркий день останется за 1954 и 1972 годами, тогда воздух прогрелся до 32,6 градуса. В 2023 году 20 августа за сутки выпало 50,3 мм осадков при месячной норме 78 мм.

В прошлом, 2024 году, сутки выдались теплыми, особенно день 19 августа. Среднесуточная температура превысила норму на 3,2 градуса. После ночных 18,4 градуса днем воздух прогрелся до 23,4 градуса. Прошел дождь , выпало 6,2 мм осадков.

Главный специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Позднякова