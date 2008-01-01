Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
20 августа 2025
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:34 Среда, 20 августа

       Теплый сектор североатлантического циклона ненадолго вернет летнюю погоду в столичный регион. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы. Днем возможно дожди различной интенсивности. Но рекордных осадков и рекордной температуры не будет.  
      Самая холодная ночь 20 августа наблюдалась в 1977 году. В ранние утренние часы воздух остыл до +3 градусов. Самый жаркий день останется за 1954 и 1972 годами, тогда воздух прогрелся до 32,6 градуса. В 2023 году 20 августа за сутки выпало 50,3 мм осадков при месячной норме 78 мм.
     В прошлом, 2024 году, сутки выдались теплыми, особенно день 19 августа. Среднесуточная температура превысила норму на 3,2 градуса. После ночных 18,4 градуса днем воздух прогрелся до 23,4 градуса. Прошел дождь, выпало 6,2 мм осадков.

Главный специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Позднякова

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей






Отпуск в конце августа? Едем к морю!
Ср. 20 августа 12:32
       Летний отпуск у многих ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляжах. Где можно купаться и загорать. А еще любоваться...
подробно 

НОВОСТИ ПОГОДЫ
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
11:23 Северо-запад Европейской России во власти атмосферных фронтов
11:14 Дождевые паводки в Магаданской области
09:51 Августовские ночи в Москве
09:21 Жителей Приморья предупредили о непогоде
08:34 Из архива московской погоды
все новости   архив новостей
Факт
12:00
местное
+21
Ср.
20 авг.
+21
Чт.
21 авг.
+15
Пт.
22 авг.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -2
Сазерленд

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Горин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.