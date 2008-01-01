Жителей Приморья предупредили о непогоде

Жители Приморского края получили предупреждение об ухудшении погодных условий в конце рабочей недели. Как рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай, в пятницу, 22 августа, над территорией Приморья будет смещаться активный волновой циклон. В центральных и северных районах ожидаются сильные ливневые дожди. На южном побережье осадки, скорее всего, будут умеренными, но при этом усилится юго-восточный ветер до штормовых значений. Отдыхающим в палатках в местах возможного разлива рек и водотоков Борис Викторович посоветовал хорошенько подумать и в пятницу (22 августа) не подвергать риску себя и своих близких.

Ожидается, что циклон быстро уйдёт на восток, и к выходным погода наладится. После небольшого похолодания, связанного с циклоном, тепло вернется в край.