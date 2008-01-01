Северо-запад Европейской России во власти атмосферных фронтов

Североатлантический циклон
продолжает портить погоду на северо-западе Европейской территории России. Температура воздуха ниже климатической нормы, дождливо и ветрено. 19 и ночью 20 августа в Мурманской области прошел сильный дождь
, количество выпавших осадков достигло 50 мм, ветер
в порывах усиливался до 25 м/с. Сильные дожди (количество осадков до 17-19 мм) прошли в Ненецком автономном округе, в Ленинградской области и в Карелии.
Ненастный циклон
задержится в регионе, погода
неустойчивая. 20 августа в Мурманской области сильные дожди, порывы ветра
17-22 м/с, на побережье Мурмана до 23-28 м/с. В Вологодской области 20 августа ливневые дожди, грозы
. В Коми сильные дожди ожидаются 22 августа.