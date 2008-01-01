Туризм
Среда
20 августа 2025
Северо-запад Европейской России во власти атмосферных фронтов


ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 20 августа

       Североатлантический циклон продолжает портить погоду на северо-западе Европейской территории России. Температура воздуха ниже климатической нормы, дождливо и ветрено. 19 и ночью 20 августа в Мурманской области прошел сильный дождь, количество выпавших осадков достигло 50 мм, ветер в порывах усиливался до 25 м/с. Сильные дожди (количество осадков до 17-19 мм) прошли в Ненецком автономном округе, в Ленинградской области и в Карелии.
 
       Ненастный циклон задержится в регионе, погода неустойчивая. 20 августа в Мурманской области сильные дожди, порывы ветра 17-22 м/с, на побережье Мурмана до 23-28 м/с. В Вологодской области 20 августа ливневые дожди, грозы. В Коми сильные дожди ожидаются 22 августа.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

Отпуск в конце августа? Едем к морю!
Ср. 20 августа 12:32
       Летний отпуск у многих ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляжах. Где можно купаться и загорать. А еще любоваться...
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
11:14 Дождевые паводки в Магаданской области
09:51 Августовские ночи в Москве
09:21 Жителей Приморья предупредили о непогоде
08:34 Из архива московской погоды
12:00
местное
+21
Ср.
20 авг.
+21
Чт.
21 авг.
+15
Пт.
22 авг.
+17
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -2
Сазерленд

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Горин

