Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
20 августа 2025
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Отпуск в конце августа? Едем к морю!


ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 20 августа

       Летний отпуск у многих ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляжах. Где можно купаться и загорать. А еще любоваться природой. Из отпуска можно привезти сувениры, загар и хорошее настроение. Но с погодой может не повезти. Ведь в августе она неспокойная.
 
     На Балтийском море температура воды 18-19 градусов. Как и температура воздуха в Калининграде, +17..+18 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Купаться в такую погоду не комфортно, а гулять по городу, осматривая достопримечательности и заходя в музеи – вполне.
       На Черном море купальный сезон продолжается. Море уж прогрелось до 26-27 градусов. Да и на пляжах погода располагает и к купанию, и к принятию солнечных ванн. На южном берегу Крыма 22..27, малооблачно и без осадков. На черноморском побережье Краснодарского края 27..32, солнечно. Возможны небольшие дожди, местами с грозами, но они не омрачат отдых.
       Азовское море тоже очень хорошо для купания. Вода прогрелась до 25-26 градусов, воздух – до 26..31. Погода сухая, малооблачная.
      Комфортно отдыхать и на Каспийском море. Температура воды около 26 градусов. Днем солнечно, 23..28.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей






Отпуск в конце августа? Едем к морю!
Ср. 20 августа 12:32
       Летний отпуск у многих ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляжах. Где можно купаться и загорать. А еще любоваться...
подробно 

НОВОСТИ ПОГОДЫ
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
11:23 Северо-запад Европейской России во власти атмосферных фронтов
11:14 Дождевые паводки в Магаданской области
09:51 Августовские ночи в Москве
09:21 Жителей Приморья предупредили о непогоде
08:34 Из архива московской погоды
все новости   архив новостей
Факт
12:00
местное
+21
Ср.
20 авг.
+21
Чт.
21 авг.
+15
Пт.
22 авг.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -2
Сазерленд

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Горин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.