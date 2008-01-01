Отпуск в конце августа? Едем к морю!

Летний отпуск у многих ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляжах. Где можно купаться и загорать. А еще любоваться природой. Из отпуска можно привезти сувениры, загар и хорошее настроение. Но с погодой
может не повезти. Ведь в августе она неспокойная.
На Балтийском море температура воды
18-19 градусов. Как и температура воздуха в Калининграде, +17..+18 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Купаться в такую погоду не комфортно, а гулять по городу, осматривая достопримечательности и заходя в музеи – вполне.
На Черном море купальный сезон
продолжается. Море уж прогрелось до 26-27 градусов. Да и на пляжах погода
располагает и к купанию, и к принятию солнечных ванн. На южном берегу Крыма 22..27, малооблачно и без осадков. На черноморском побережье Краснодарского края 27..32, солнечно. Возможны небольшие дожди, местами с грозами, но они не омрачат отдых.
Азовское море тоже очень хорошо для купания. Вода прогрелась до 25-26 градусов, воздух – до 26..31. Погода
сухая, малооблачная.
Комфортно отдыхать и на Каспийском море. Температура воды
около 26 градусов. Днем солнечно, 23..28.