В Приволжском округе погода портится

Погода
в Приволжском округе неустойчивая. Активный циклон
и его атмосферные фронты не оставляют регион в покое. И снова не обошлось без грозовых дождей и порывистого ветра
. 19 и ночью 20 августа сильные дожди с грозой
прошли в Башкортостане (выпало до 21 мм осадков) и в Татарстане (до 28 мм). Сильные дожди отмечались в Марий-Эл (до 20 мм), в Чувашии (до 27 мм) и в Кировской области (до 28 мм).
До конца дня 20 августа погоду в Приволжье будет определять ненастный циклон
. Температура понизится, пройдут дожди, местами с грозами. В Башкортостане сильные дожди, грозы
, град
и порывистый ветер
до 15-20 м/с.