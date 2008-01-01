Туризм
Четверг
21 августа 2025
Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири


ИА "Метеоновости" / 13:28 Среда, 20 августа

     Погодные условия на большей части территории Сибири формируются под влиянием атмосферных фронтов. Атмосферные фронты циклона, портившего погоду в Приволжском округе, дотянулись до Омской области, где 19 и ночью 20 августа прошли сильные дожди с грозой, количество осадков составило 18 мм. В центральных районах Красноярского края дожди и грозы (количество осадков до 19 мм) были связаны с атмосферными фронтами циклона с центром над Ямалом.
       Погодные условия меняются, к югу Восточной Сибири подойдет циклон. Погода ухудшится. Атмосферные фронты в центральных районах Красноярского края сохранят влияние.
      В центральных районах Красноярского края и в Хакасии сильный дождь, гроза. ночью 21 августа,  влияние южного циклона станет ощутимее. В южных районах Красноярского края и в Тыве пройдет сильный и очень сильный дождь, местами ливень, гроза, крупный град, ветер 25 м/с (в Тыве пыльная буря). В Иркутской области местами сильный и очень сильный дождь, в отдельных районах сильный ливень, гроза, град, ветер 15-20 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

 / meteonovosti.ru /
