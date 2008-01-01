Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири

Погодные условия на большей части территории Сибири формируются под влиянием атмосферных фронтов. Атмосферные фронты циклона
, портившего погоду в Приволжском округе, дотянулись до Омской области, где 19 и ночью 20 августа прошли сильные дожди с грозой
, количество осадков составило 18 мм. В центральных районах Красноярского края дожди и грозы
(количество осадков до 19 мм) были связаны с атмосферными фронтами циклона
с центром над Ямалом.
Погодные условия меняются, к югу Восточной Сибири подойдет циклон
. Погода
ухудшится. Атмосферные фронты в центральных районах Красноярского края сохранят влияние.
В центральных районах Красноярского края и в Хакасии сильный дождь
, гроза
. ночью 21 августа, влияние южного циклона
станет ощутимее. В южных районах Красноярского края и в Тыве пройдет сильный и очень сильный дождь
, местами ливень, гроза
, крупный град
, ветер
25 м/с (в Тыве пыльная буря). В Иркутской области местами сильный и очень сильный дождь
, в отдельных районах сильный ливень, гроза
, град
, ветер
15-20 м/с.