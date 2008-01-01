Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
21 августа 2025
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 08:20 Четверг, 21 августа

В четверг, 21 августа,  столичный регион останется в зоне влияния холодного фронта с волнами. Погода облачная с прояснениями, местами пройдет  кратковременный  дождь.  Максимальная  температура воздуха в Москве 15..17 градусов,  по области 14..19.   Ветер северный 5-10 м/с, атмосферное давление 740 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 70%.

В столице заметно понизится температура, днем 15-17 градусов, облачно, атмосферное  давление  на пониженном фоне, кислородный режим благоприятный. По медицинской оценке - это индифферентная погода, колебания метеорологических параметров не резко выраженные и характерные.

  Окончание летнего сезона у многих людей ассоциируется с ощущением чего- то  упущенного, что лето быстро закончилось  и на пороге осень, что сказывается на психоэмоциональном состоянии, появляется немотивированная тревожность, депрессивное настроение, могут отмечаться симптомы недомогания. Недомогания в частности могут быть связаны с изменением температуры, влажности, колебаниями атмосферного давления у метеозависимых людей, которым в этот период необходимо более внимательно отнестись к своему здоровью: не стоит отказываться от летних занятий спортом и оздоровительных процедур на воздухе, соблюдать баланс жидкости в организме, вместо кофе пить фруктовые и травяные чаи,  морсы из сезонных ягод и фруктов, постепенно восстанавливать биоритмы- перенести время сна на час раньше, утром будет легче вставать. В начале осени хорошо бы посетить врача и по необходимости подкорректировать профилактические и лечебные методы.

Магнитный фон 21 августа неустойчивый

Главный специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Позднякова

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей






В выходные в Москве сыро и холодно
Чт. 21 августа 10:46
Погода последнего, но все еще летнего месяца, безжалостна к москвичам. До его завершения еще целых десять дней, но температура далека от...
подробно 

НОВОСТИ ПОГОДЫ
Чт. 21 АВГУСТА
11:13 В Заполярье вернулось лето
10:59 Погодные итоги двух декад августа в Москве
10:11 Из архива московской погоды
09:40 Крым ждёт отдыхающих - погода порадует
08:20 О погоде в Москве сегодня
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
все новости   архив новостей
Факт
9:00
местное
+13
Чт.
21 авг.
+16
Пт.
22 авг.
+15
Сб.
23 авг.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Абадан		 0
Калама

некомфортное место: Теберда
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.