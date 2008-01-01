О погоде в Москве сегодня

В четверг, 21 августа, столичный регион останется в зоне влияния холодного фронта с волнами. Погода облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17 градусов, по области 14..19. Ветер северный 5-10 м/с, атмосферное давление 740 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 70%.

В столице заметно понизится температура, днем 15-17 градусов, облачно, атмосферное давление на пониженном фоне, кислородный режим благоприятный. По медицинской оценке - это индифферентная погода, колебания метеорологических параметров не резко выраженные и характерные.

Окончание летнего сезона у многих людей ассоциируется с ощущением чего- то упущенного, что лето быстро закончилось и на пороге осень, что сказывается на психоэмоциональном состоянии, появляется немотивированная тревожность, депрессивное настроение, могут отмечаться симптомы недомогания. Недомогания в частности могут быть связаны с изменением температуры, влажности, колебаниями атмосферного давления у метеозависимых людей, которым в этот период необходимо более внимательно отнестись к своему здоровью: не стоит отказываться от летних занятий спортом и оздоровительных процедур на воздухе, соблюдать баланс жидкости в организме, вместо кофе пить фруктовые и травяные чаи, морсы из сезонных ягод и фруктов, постепенно восстанавливать биоритмы- перенести время сна на час раньше, утром будет легче вставать. В начале осени хорошо бы посетить врача и по необходимости подкорректировать профилактические и лечебные методы.

Магнитный фон 21 августа неустойчивый

Главный специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Позднякова