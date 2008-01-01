Крым ждёт отдыхающих - погода порадует

Под крылом азорского антициклона
в Крыму установилась комфортная курортная погода
. Гостеприимная Таврида ждёт гостей, прогнозы благоприятные: до конца недели на полуострове будет солнечно и тепло. Температура воздуха ночью +13..+18, днем +27..+32, в горах +20..+25. Температура морской воды у побережья Крыма +24..+26 градусов.
По прогнозам, на следующей неделе температура немного понизится, но существенных осадков по-прежнему не ожидается. Можно отметить, что по всему полуострову накопился большой дефицит атмосферной влаги. К примеру, в Симферополе с начала месяца выпал всего 1 мм осадков при норме 46 мм, в Ялте 6 мм (норма 43 мм), в Черноморском за весь прошедший период августа не было ни одного дождя
. Следствием дефицита осадков стали чрезвычайно высокая пожарная опасность и обмеление рек.