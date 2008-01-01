Из архива московской погоды

Погоду будет определять атмосферный фронт, она ожидается облачной с проясне6ниями и кратковременным дождем, который пройдет в отдельных районах. Максимальная температура в городе 15..17, в его окрестностях от 14 до 19 градусов. Рекордных показателей ни температуры, ни осадков не ожидается.

Самая холодная ночь 21 августа наблюдалась в 1885 году. В ранние утренние часы воздух остыл до +2.5 градусов. Самый жаркий день останется за 1972 годом, тогда воздух прогрелся до 34.8 градусов. В 1918 году 21 августа за сутки выпало 39.4 мм осадков при месячной норме 78 мм.

В прошлом, 2024 году, сутки выдались теплыми, ночью было 12.4, днем воздух прогрелся до 23.9 градусов. Существенных осадков не отмечалось.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова