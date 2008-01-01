Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
21 августа 2025
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные в Москве сыро и холодно


ИА "Метеоновости" / 10:46 Четверг, 21 августа

Погода последнего, но все еще летнего месяца, безжалостна к москвичам. До его завершения еще целых десять дней, но температура далека от летних значений, да и редкий день обходится без дождей, которые уже выполнили месячную норму осадков.

Вот и сегодня фронтальная система, протянувшаяся от северо-западного циклона, проявит себя пасмурным небом с редкими прояснениями и дождем разной интенсивности. Максимальная отметка, которую достигнут московские термометры, +17 градусов.

В пятницу, 22 августа, власть циклонических вихрей над столичной погодой ненадолго потеснит приволжский антициклон. Ночью осадков не ожидается, по области во влажном воздухе и в условиях безветрия образуется туман с ухудшением видимости до 300-500 метров. Днем местами пройдет небольшой     кратковременный дождь. Под утро температура понизится в Москве до 9..11, в Подмосковье составит от 6 до 11 градусов, днем в городе 16..18, в его окрестностях от 14 до 19 градусов. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

В субботу, 23 августа, сразу два циклона будут определять погоду в центре Европейской России. Центр одного из них кружит над Балтикой, центр второго,  поднимаясь с юга, окажется над Нижегородской областью. В Москве и области будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Минимальная температура ночью от 8 до 13 градусов, максимальная днем 14..19 градусов, Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 24 августа, погода немного улучшится. В ночные часы преимущественно без осадков и по-прежнему от 8 до 13 тепла. Днем кратковременный дождь вероятен лишь местами и немного теплее, чем накануне. Максимальная температура от 15 до 20 градусов. Ветер сменит направление на западное и юго-западное, 3-8 м/с.

Атмосферное давление в ближайшие дни останется ниже нормы. На 2-3 градуса ниже будет и температура воздуха.

 

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей






В выходные в Москве сыро и холодно
Чт. 21 августа 10:46
Погода последнего, но все еще летнего месяца, безжалостна к москвичам. До его завершения еще целых десять дней, но температура далека от...
подробно 

НОВОСТИ ПОГОДЫ
Чт. 21 АВГУСТА
11:13 В Заполярье вернулось лето
10:59 Погодные итоги двух декад августа в Москве
10:11 Из архива московской погоды
09:40 Крым ждёт отдыхающих - погода порадует
08:20 О погоде в Москве сегодня
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
12:52 В Приволжском округе погода портится
12:47 Москва в преддверии дождя
все новости   архив новостей
Факт
9:00
местное
+13
Чт.
21 авг.
+16
Пт.
22 авг.
+15
Сб.
23 авг.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Абадан		 0
Калама

некомфортное место: Теберда
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.