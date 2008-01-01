В выходные в Москве сыро и холодно

Погода последнего, но все еще летнего месяца, безжалостна к москвичам. До его завершения еще целых десять дней, но температура далека от летних значений, да и редкий день обходится без дождей, которые уже выполнили месячную норму осадков.

Вот и сегодня фронтальная система, протянувшаяся от северо-западного циклона, проявит себя пасмурным небом с редкими прояснениями и дождем разной интенсивности. Максимальная отметка, которую достигнут московские термометры, +17 градусов.

В пятницу, 22 августа, власть циклонических вихрей над столичной погодой ненадолго потеснит приволжский антициклон. Ночью осадков не ожидается, по области во влажном воздухе и в условиях безветрия образуется туман с ухудшением видимости до 300-500 метров. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Под утро температура понизится в Москве до 9..11, в Подмосковье составит от 6 до 11 градусов, днем в городе 16..18, в его окрестностях от 14 до 19 градусов. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

В субботу, 23 августа, сразу два циклона будут определять погоду в центре Европейской России. Центр одного из них кружит над Балтикой, центр второго, поднимаясь с юга, окажется над Нижегородской областью. В Москве и области будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Минимальная температура ночью от 8 до 13 градусов, максимальная днем 14..19 градусов, Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 24 августа, погода немного улучшится. В ночные часы преимущественно без осадков и по-прежнему от 8 до 13 тепла. Днем кратковременный дождь вероятен лишь местами и немного теплее, чем накануне. Максимальная температура от 15 до 20 градусов. Ветер сменит направление на западное и юго-западное, 3-8 м/с.

Атмосферное давление в ближайшие дни останется ниже нормы. На 2-3 градуса ниже будет и температура воздуха.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова