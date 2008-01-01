В Заполярье вернулось лето

В то время, как в средней полосе Европейской России повеяло осенью, на крайний север Сибири и Якутии вернулось жаркое и сухое лето.

Так в Норильске, после относительно теплой ночи (14..15 градусов) дневная температура повысилась до 22..23 градусов, ее среднесуточное значение при таких показателях почти на 7 градусов превысила норму.

Еще больше по величине положительная аномалия отмечалась на северо-западе Якутии. В поселке Жилинда, расположенном за Полярным кругом, максимальная температура 20 августа достигла отметки +27.7 градусов, тем самым установив новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд со значением 26.5 градусов отмечался в 1995 году.

Рекордной температурой отметился еще один населенный пункт Якутии – Джарджан, в котором воздух прогрелся до температуры +26 градусов. Аномально теплые дни на севере Сибири и Якутии установились во второй половине августа и сохранятся до конца месяца.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова