Четверг
21 августа 2025
В Заполярье вернулось лето


11:13 Четверг, 21 августа

В то время, как в средней полосе Европейской России повеяло осенью, на крайний север Сибири и Якутии  вернулось жаркое  и сухое лето.

Так в Норильске, после относительно теплой ночи (14..15 градусов) дневная температура повысилась до 22..23 градусов, ее среднесуточное значение при таких показателях почти на 7 градусов превысила норму.

Еще больше по величине положительная аномалия отмечалась на северо-западе Якутии. В поселке Жилинда, расположенном за Полярным кругом, максимальная температура 20 августа достигла отметки +27.7 градусов, тем самым установив новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд со значением 26.5 градусов отмечался в 1995 году.

Рекордной температурой отметился еще один населенный пункт Якутии – Джарджан, в котором  воздух прогрелся до температуры +26 градусов.  Аномально теплые дни на севере Сибири и Якутии установились во второй половине августа и сохранятся  до конца месяца.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

 meteonovosti.ru
