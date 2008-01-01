Туризм
Четверг
21 августа 2025
В центральных областях большая разница в погоде


ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 21 августа

Холодный атмосферный фронт, протянувшийся  от атлантического циклона через среднюю полосу России, обусловит  контрастную погоду на территории Центрального округа. Сильные дожди пройдут во Владимирской, в Ивановской и Костромской областях,  на остальной территории дожди будут небольшие и пройдут не повсеместно, а в Смоленской и Тверской областях дожди и вовсе маловероятны. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 14 градусов на северо-востоке до 29 градусов на юге Черноземья.

В ночь на пятницу атмосферное давление подрастет и существенных осадков на всей территории округа не ожидается. А вот днем центральные области окажутся на пути волнового циклона, который будет с юго-запада перемещаться  на север Поволжья. В большей степени его влияние проявится на юго-востоке Центрального округа, пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы и ветер усилится до 18 м/с.

Температура воздуха на территории округа будет сильно отличаться и составит на северо-западе и севере  ночью от 4 до 10 градусов, на юге от 12 до 17. Днем на севере от 13 до 18, в южной половине от 18 до 23, на крайнем юге округа 25..30 градусов, местами до 34.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

 / meteonovosti.ru /
НОВОСТИ ПОГОДЫ
Чт. 21 АВГУСТА
12:19 Активная циклоническая деятельность вдоль Амура
11:55 В центральных областях большая разница в погоде
11:13 В Заполярье вернулось лето
10:59 Погодные итоги двух декад августа в Москве
10:11 Из архива московской погоды
09:40 Крым ждёт отдыхающих - погода порадует
08:20 О погоде в Москве сегодня
Ср. 20 АВГУСТА
13:28 Атмосферные фронты хозяйничают в Сибири
18:00
местное
+16
Пт.
22 авг.
+16
Сб.
23 авг.
+19
Вс.
24 авг.
+18
тёплое место: холодное место:
+43
Габес		 -1
Крайстчерч

некомфортное место: ГМО им.Э.Т.Кренкеля
комфортное место: Вентура

