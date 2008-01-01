В центральных областях большая разница в погоде

Холодный атмосферный фронт, протянувшийся от атлантического циклона через среднюю полосу России, обусловит контрастную погоду на территории Центрального округа. Сильные дожди пройдут во Владимирской, в Ивановской и Костромской областях, на остальной территории дожди будут небольшие и пройдут не повсеместно, а в Смоленской и Тверской областях дожди и вовсе маловероятны. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 14 градусов на северо-востоке до 29 градусов на юге Черноземья.

В ночь на пятницу атмосферное давление подрастет и существенных осадков на всей территории округа не ожидается. А вот днем центральные области окажутся на пути волнового циклона, который будет с юго-запада перемещаться на север Поволжья. В большей степени его влияние проявится на юго-востоке Центрального округа, пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы и ветер усилится до 18 м/с.

Температура воздуха на территории округа будет сильно отличаться и составит на северо-западе и севере ночью от 4 до 10 градусов, на юге от 12 до 17. Днем на севере от 13 до 18, в южной половине от 18 до 23, на крайнем юге округа 25..30 градусов, местами до 34.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова