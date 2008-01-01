Активная циклоническая деятельность вдоль Амура

Большая часть территории Дальневосточного округа находится в поле повышенного атмосферного давления, которое поддерживает арктический антициклон. Но до крайнего юга региона ему не дотянуться и здесь вовсю разгулялись циклонические вихри. Они формируются на контрастном фронтальном разделе, протянувшемся вдоль Амура и проливают дожди разной интенсивности.

В среду и в ночь на четверг сильные дожди прошли в Бурятии и Забайкальском крае. В Бурятии они прошли повсеместно, а наибольшее количество осадков досталось поселку Кяхта – 52 мм. В Забайкальском крае на севере осадков не отмечалось, а на юге копилка осадков местами пополнилась на 30 мм.

Сегодня в Бурятии и Забайкальском крае сохраняется дождливая погода, местами сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра до 24 м/с. В пятницу в Забайкальском крае и соседней Амурской области (в основном на юге) – очень сильные дожди.

Еще один волновой циклон сформируется в пятницу над Приморьем, где также пройдут очень сильные дожди с грозами.

Температурный фон в пятницу будет в пределах нормы. Днем в Улан-Удэ около 20 градусов, в Чите 15..17, в Благовещенске 18..20, во Владивостоке 24..26 градусов.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова