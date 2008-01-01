О погоде в Москве сегодня

В пятницу, 22 августа, столичный регион окажется на северной окраине гребня антициклона с юга, который в течение дня будет смещаться на восток. Вечером скажется приближение атмосферного фронта юго-запада. Погода облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 14..19. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, атмосферное давление 745 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 60%.

Погода больше похожа на осеннюю, колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода в утренние часы выше нормы, днем в пределах климатических значений.

По медицинской оценке характер погоды можно трактовать как комфортный, без резких перепадов метеорологических параметров, а многие метеочувствительные люди могут чувствовать себя лучше в такие дни, так как температурно-влажностный режим не оказывает на организм дополнительной нагрузки, а кислородный режим благоприятный.

И все же метеопатические реакции, симптомы недомогания нередко могут отмечаться у лиц с метеозависимостью, которые реагируют даже на незначительные перемены погоды. Могут отмечаться симптомы недомогания, общей слабости, головные боли, часто «скачет» артериальное давление, появляются неприятные ощущения в области сердца, ухудшается настроение, снижается активность. Это проявления вегетативной дисфункции, чаще всего проходящие безболезненно при установлении хорошей погоды, но такие симптомы - причина для обращения к врачу, который даст рекомендации по профилактике и лечению.

Геомагнитный фон 21 августа ожидается неустойчивый.

Главный специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Позднякова