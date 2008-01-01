В Петербурге продолжается неустойчивая погода

На этой неделе погода неустойчивая, с небольшими и умеренными дождями. Вот и в конце недели циклоны продолжат кружить над северо-западными районами России. Прогнозы на выходные не слишком меняются: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами ливни с грозами. Температура воздуха ночью +9..+11, в воскресенье в окрестностях до +6, днем +16..+18. В начале следующей недели погода существенно не изменится, станет немного прохладнее.

Можно отметить, что август старается придерживаться средних многолетних значений. За первую и вторую декады месяца в Санкт-Петербурге накопилась небольшая положительная аномалия температуры. За двадцать дней на центральной метеостанции выпало 52 мм осадков, что вполне соответствует климатическому графику. Средняя температура второй декады августа составила +17,2 градуса, это немного ниже климатической нормы. Среди особенностей этого периода можно отметить большое количество солнечных дней.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Екатерина Александрова