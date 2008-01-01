Туризм
Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:59 Пятница, 22 августа

Атмосферное давление в столичном регионе немного подрастет, но останется ниже нормы. Небольшой кратковременный дождь пройдет лишь в отдельных районах и сохранится прохладная погода почти на 4 градуса ниже нормы. В дневные часы ее максимальное значение будет находиться в интервале от 16 до 18 градусов. Рекордных значений ни температуры, ни осадков не ожидается.

Самая холодная ночь 22 августа выдалась в 1976 году, под утро температура понизилась до 4.6 градусов. А рекорд тепла остается за 1972 годом, 22 августа воздух прогрелся до температуры 34 градуса, что стало рекордом суточного максимума. Рекордное количество осадков, 33 мм , выпало в этот день в 1945 году.

В прошлом, 2024 году, погода была теплая. Среднесуточная температура превысила норму почти на 3 градуса. Ночью было 12.4, днем потеплело до 25.4 градусов. Существенных осадков не отмечалось.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

 / meteonovosti.ru /
Погода в августе в России перепутала север с югом
Пт. 22 августа 10:49
Большинство дней августа остались позади, и в большинстве районов обширной территории России погода последнего летнего месяца была далека от обычной для...
НОВОСТИ ПОГОДЫ
Пт. 22 АВГУСТА
11:53 Первые рекорды холода в центре России
11:34 Юг Сибири и Дальнего Востока заливают дожди
11:10 Дожди в Подмосковье: где густо, а где пусто
10:02 Холодная ночь в Москве и области
09:59 Из архива московской погоды
09:35 В Петербурге продолжается неустойчивая погода
08:17 О погоде в Москве сегодня
Чт. 21 АВГУСТА
12:19 Активная циклоническая деятельность вдоль Амура
