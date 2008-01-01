Туризм
Пятница
22 августа 2025
Погода в августе в России перепутала север с югом


ИА "Метеоновости" / 10:49 Пятница, 22 августа

Большинство дней августа остались позади, и в большинстве районов обширной территории России погода последнего летнего месяца была далека от обычной для этой поры.

У жителей северной половины европейской территории, Урала и Сибири погода продлила лето. Средняя температура оказалась на 3-5 градусов выше многолетних значений.

Так в Нарьян-Маре, Салехарде и Норильске максимальная температура частенько повышалась до нехарактерных для этих мест 26..28 градусов. В Салехарде рекорд суточного максимума был установлен  единожды, а Норильск за прошедшие дни отличился рекордными показателями максимальной температуры аж в течение 5 дней.  Дожди были редкими. Не выпало и половины от месячной нормы, а в Нарьян-Маре и вовсе лишь 10% от нее.

А вот на территорию южных районов заспешила осень и здесь средняя за прошедшие дни температура на 1-2 градуса была ниже нормы. На юге Черноземья лишь в первой пятидневке месяца сохранялась по-летнему теплая погода, но даже тогда максимальная температура ни разу не преодолела значение в +30 градусов. В остальные дни температура чаще была ниже средних многолетних значений и в дневные часы ненамного превышала двадцатиградусную отметку. На юге Сибири с первых дней погода взяла курс на похолодание, а потеплело лишь на текущей неделе. Дожди уже выполнили  месячную норму  осадков, а местами и значительно ее перевыполнили.

В западной половине Дальневосточного региона, от арктических морей до Амура,  преобладала холодная погода с температурой на 1-2 градуса ниже нормы, а жителей восточного побережья погода побаловала теплом.

До конца месяца в областях северо-запада и в средней полосе европейской территории будет преобладать прохладная погода с температурой на 1-2 градуса ниже нормы. На севере  Урала и Сибири сохранится погода с температурой на 1-6 градусов выше нормы. Тепло придет и в южные районы Урала и Сибири, а также в западную половину Дальневосточного региона. На тихоокеанском побережье  погода будет вполне соответствовать сезону.

И лишь на Европейском юге и в прошедшие дни августа, и в грядущие погода придерживается  нормы.

 

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

 / meteonovosti.ru /
