Пятница
22 августа 2025
Дожди в Подмосковье: где густо, а где пусто


ИА "Метеоновости" / 11:10 Пятница, 22 августа

Вопрос прогнозирования осадков является одним из самых сложных в метеорологии. Даже на сравнительно небольшой территории осадки выпадают неравномерно.

Примером может служить Московская область, где в августе отмечался и дефицит, и избыток осадков.

Лишь на севере области, в Дмитрове, количество выпавших за прошедшие дни августа дождей соответствует норме.

На востоке и юго-востоке Подмосковья небесной влаги до нормы еще недостаточно. В Павловском Посаде и Коломне выпало лишь по 71%, а в Черустях Шатурского района и вовсе 64%.

На остальной территории области копилка осадков уже значительно перевыполнила норму. На северо-западе, в Волоколамске и Ново-Иерусалиме, количество выпавших осадков уже приближается к двум месячным нормам.

Но наибольшее количество небесной влаги получил юго-запад Подмосковья. Копилка Наро-Фоминска содержит уже 246% от положенных осадков в августе.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

 / meteonovosti.ru /
Погода в августе в России перепутала север с югом
Пт. 22 августа 10:49
Большинство дней августа остались позади, и в большинстве районов обширной территории России погода последнего летнего месяца была далека от обычной для...
подробно 

