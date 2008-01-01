|
|
|
Новости погоды
Дожди в Подмосковье: где густо, а где пусто
ИА "Метеоновости" / 11:10 Пятница, 22 августа
Вопрос прогнозирования осадков является одним из самых сложных в метеорологии. Даже на сравнительно небольшой территории осадки выпадают неравномерно.
Примером может служить Московская область, где в августе отмечался и дефицит, и избыток осадков.
Лишь на севере области, в Дмитрове, количество выпавших за прошедшие дни августа дождей соответствует норме.
На востоке и юго-востоке Подмосковья небесной влаги до нормы еще недостаточно. В Павловском Посаде и Коломне выпало лишь по 71%, а в Черустях Шатурского района и вовсе 64%.
На остальной территории области копилка осадков уже значительно перевыполнила норму. На северо-западе, в Волоколамске и Ново-Иерусалиме, количество выпавших осадков уже приближается к двум месячным нормам.
Но наибольшее количество небесной влаги получил юго-запад Подмосковья. Копилка Наро-Фоминска содержит уже 246% от положенных осадков в августе.
Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.