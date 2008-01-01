Дожди в Подмосковье: где густо, а где пусто

Вопрос прогнозирования осадков является одним из самых сложных в метеорологии. Даже на сравнительно небольшой территории осадки выпадают неравномерно.

Примером может служить Московская область, где в августе отмечался и дефицит, и избыток осадков.

Лишь на севере области, в Дмитрове, количество выпавших за прошедшие дни августа дождей соответствует норме.

На востоке и юго-востоке Подмосковья небесной влаги до нормы еще недостаточно. В Павловском Посаде и Коломне выпало лишь по 71%, а в Черустях Шатурского района и вовсе 64%.

На остальной территории области копилка осадков уже значительно перевыполнила норму. На северо-западе, в Волоколамске и Ново-Иерусалиме, количество выпавших осадков уже приближается к двум месячным нормам.

Но наибольшее количество небесной влаги получил юго-запад Подмосковья. Копилка Наро-Фоминска содержит уже 246% от положенных осадков в августе.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова