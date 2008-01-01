Юг Сибири и Дальнего Востока заливают дожди

Сразу два циклонических вихря бороздят южные просторы Сибири. Один из них в минувшие сутки кружил над югом Тюменской области. Дожди шли в большинстве областей юга Западной Сибири и в центральных и южных районах Красноярского края. Наибольшее количество осадков досталось Омской области, в поселке Саргатское выпало до 40 мм осадков, а в самом Омске лишь 2 мм. Сегодня циклон переберется в Омскую область, пройдут сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра до 15-20 м/с. Смещаясь на восток, в субботу циклон будет кружить уже над Новосибирской областью, проявив себя и здесь сильными грозовыми дождями.

Еще один циклон, не менее активный, с центром над Амуром, принес сильные дожди на юг Иркутской области, в Бурятию и Амурскую область. В Иркутской области, в поселке Хамар-Дабан, за день четверга и ночь на пятницу выпало более 100 мм осадков. В Бурятии местами копилка осадков пополнилась за этот период на 30 мм. В Забайкальском крае, в поселке Кыкер, выпало до 49 мм, а в поселке Лесной Городок за 12 часов - до 60 мм осадков.

Сегодня сильные дожди на этой территории сохранятся.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова