Первые рекорды холода в центре России

Ночь на пятницу, 22 августа, стала самой холодной в столице. Антициклон, на короткое время распространивший свое влияние на среднюю полосу Европейской России, расчистил небо от облаков и без того холодный воздух стал интенсивно выхолаживаться.

В Новгородской области местами воздух остыл до заморозков, 0..-1 градуса, а в соседних Ярославской и Тверской областях, а также в Смоленской области температура понизилась до +5 градусов и ниже.

Но на северо-западе Центрального округа счет холодным ночам начался еще накануне.

В ночь на 21 августа в городе Бологое Тверской области температура под утро понизилась до +3.4 градусов, что на 0.2 градуса ниже предыдущего рекорда, удерживающегося с 2010 года.

Холодная погода на Европейском северо-западе сохранится до конца месяца.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова