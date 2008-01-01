Московский август запомнится прохладой и дождями

Подводя итоги 22 августовских дней, можно констатировать, что последний месяц лета в целом выдался прохладным. Температура на полградуса ниже климатической нормы и отмечается избыток осадков, на сегодняшний день их выпало 101% от месячной нормы. Это, конечно не рекорд. Бывали месяцы и более дождливые, и более прохладные. Но все же…

Заключительная неделя календарного лета обещает быть прохладной с небольшими дождями. Так что дождей еще прибавится, а температура будет еще ниже нормы.

Только в последние выходные августа забрезжит тепло. Да и то можно рассчитывать только на 17..22 градуса, дожди, к счастью, должны прекратиться.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Алла Сергеева