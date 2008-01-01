Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
23 августа 2025
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Московский август запомнится прохладой и дождями


ИА "Метеоновости" / 08:37 Суббота, 23 августа

Подводя итоги 22 августовских дней, можно констатировать, что последний месяц лета в целом выдался прохладным. Температура на полградуса ниже климатической нормы и отмечается избыток осадков, на сегодняшний день их выпало 101% от месячной нормы. Это, конечно не рекорд. Бывали месяцы и более дождливые, и более прохладные. Но все же…

Заключительная неделя календарного лета обещает быть прохладной с небольшими дождями. Так что дождей еще прибавится, а температура будет еще ниже нормы.

Только в последние выходные августа забрезжит тепло. Да и то можно рассчитывать только на 17..22 градуса, дожди, к счастью, должны прекратиться.

 

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Алла Сергеева

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей






Погода в августе в России перепутала север с югом
Пт. 22 августа 10:49
Большинство дней августа остались позади, и в большинстве районов обширной территории России погода последнего летнего месяца была далека от обычной для...
подробно 

НОВОСТИ ПОГОДЫ
Сб. 23 АВГУСТА
09:25 Дождливая субботняя погода в Центральном районе
09:02 О погоде в Москве сегодня
08:57 Из архива московской погоды
08:54 На Ямале и арктических островах лето продолжается
08:37 Московский август запомнится прохладой и дождями
Пт. 22 АВГУСТА
11:53 Первые рекорды холода в центре России
11:34 Юг Сибири и Дальнего Востока заливают дожди
11:10 Дожди в Подмосковье: где густо, а где пусто
все новости   архив новостей
Факт
6:00
местное
+12
Сб.
23 авг.
+16
Вс.
24 авг.
+19
Пн.
25 авг.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Пеория		 -1
Блумфонтейн

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Казачинское

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.