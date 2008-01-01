Туризм
Суббота
23 августа 2025
На Ямале и арктических островах лето продолжается


ИА "Метеоновости" / 08:54 Суббота, 23 августа

Антициклон над арктическими морями, в частности, один из таких довольно долго определяет погоду на севере Красноярского края, над восточной частью Карского моря и западом моря Лаптевых, способствует прогреву воздушной массы. Да еще циклоны с юга и запада выносят теплый воздух на западную периферию этого блокирующего антициклона. В минувшие сутки на островной части Карского моря температура повышалась до абсолютных максимальных значений. Так на острове Визе и острове Голомянный было 7,3 градуса. На острове Диксон 18,8 градуса, теплее, чем в некоторых областях Центра России.

В Ямало-Ненецком округе температура по-прежнему держится на 5-7 градусов выше положенной нормы. Рекордами отметился день 22 августа на метеостанции имени Попова, там было теплее, чем в Москве, 21,3 градуса.  В районе Нового Порта,  на метеостанции Тазовский и Тарко-Сале воздух прогревался до 21..26 градусов, чему могут позавидовать  жители обеих российских столиц.

Теплая летняя погода сохранится на севере Сибири до конца августа. Температура в отдельные дни будет превышать ному на 8 градусов, перенося в июль-месяц.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Алла Сергеева

 / meteonovosti.ru /
