Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
23 августа 2025
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:57 Суббота, 23 августа

Субботним днем атмосферное давление в столичном регионе вновь  понизится, и местами, преимущественно на востоке и юго-востоке Подмосковья, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха при северном и северо-восточном ветре останется невысокой, 17..19 градусов в Москве и от 14 до 19 градусов по области.

Рекордных показателей, как температуры, так и осадков не ожидается.

Самым жарким, день 23 августа, отмечался в 1972 году, когда максимальная температура составила 34.2 градуса, став рекордом суточного максимума.

А в ночь на 23 августа в 1977 году температура понизилась до 3.6 градусов, что стало рекордом суточного минимума. Наибольшее количество осадков в этот день, 35 мм, выпало в 2000 году.

В прошлом, 2024 году, погода была теплая. Среднесуточная температура превысила норму на 3.2 градуса. Ночью было 16.6, днем потеплело до 24.8 градусов. Днем прошел небольшой дождь, выпало 0.5 мм осадков.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Алла Сергеева

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей






Погода в августе в России перепутала север с югом
Пт. 22 августа 10:49
Большинство дней августа остались позади, и в большинстве районов обширной территории России погода последнего летнего месяца была далека от обычной для...
подробно 

НОВОСТИ ПОГОДЫ
Сб. 23 АВГУСТА
09:25 Дождливая субботняя погода в Центральном районе
09:02 О погоде в Москве сегодня
08:57 Из архива московской погоды
08:54 На Ямале и арктических островах лето продолжается
08:37 Московский август запомнится прохладой и дождями
Пт. 22 АВГУСТА
11:53 Первые рекорды холода в центре России
11:34 Юг Сибири и Дальнего Востока заливают дожди
11:10 Дожди в Подмосковье: где густо, а где пусто
все новости   архив новостей
Факт
6:00
местное
+12
Сб.
23 авг.
+16
Вс.
24 авг.
+19
Пн.
25 авг.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Пеория		 -1
Блумфонтейн

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Казачинское

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.