Из архива московской погоды

Субботним днем атмосферное давление в столичном регионе вновь понизится, и местами, преимущественно на востоке и юго-востоке Подмосковья, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха при северном и северо-восточном ветре останется невысокой, 17..19 градусов в Москве и от 14 до 19 градусов по области.

Рекордных показателей, как температуры, так и осадков не ожидается.

Самым жарким, день 23 августа, отмечался в 1972 году, когда максимальная температура составила 34.2 градуса, став рекордом суточного максимума.

А в ночь на 23 августа в 1977 году температура понизилась до 3.6 градусов, что стало рекордом суточного минимума. Наибольшее количество осадков в этот день, 35 мм, выпало в 2000 году.

В прошлом, 2024 году, погода была теплая. Среднесуточная температура превысила норму на 3.2 градуса. Ночью было 16.6, днем потеплело до 24.8 градусов. Днем прошел небольшой дождь, выпало 0.5 мм осадков.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Алла Сергеева