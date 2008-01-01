Туризм
Суббота
23 августа 2025
Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 09:02 Суббота, 23 августа

В субботу,  23 августа, на юге и юго-востоке столичного региона  будет по-прежнему сказываться влияние волнового циклона, оформившегося прошедшей ночью на атмосферном фронте, который протянулся от Черного моря до Обской губы. Поэтому в этих районах Подмосковья дождливо и облачно. На остальной территории области и в Москве влияние циклона будет выражено в основном в облачности, вероятность осадков днем 23 августа меньше, но местами все же может пройти небольшой дождь. В Москве максимальная температура составит 17..19 градусов, по области от 14 до 19 градусов. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 60%.

      В субботний день жителей столицы ждет почти сентябрьская погода: пасмурная и прохладная, пониженное атмосферное давление, содержание кислорода будет колебаться в пределах климатической нормы.

Человек хорошо чувствует себя при определенной температуре воздуха, влажности, атмосферном давлении, кислородном режиме. Изменение любого из этих параметров может вызывать не только дискомфорт, но и различные метеообусловленные симптомы недомогания и ухудшения самочувствия. Однако организм человека хорошо адаптирован к различным изменениям окружающей среды, что объясняет, почему большинство людей в целом хорошо переносят не только перемену погоды, но и смену климатических поясов. Чем человек здоровее и его функциональные возможности организма высокие, тем меньше он зависит от погодных капризов. Но у людей из-за  возрастных изменений адаптационные и функциональные возможности снижены, ситуация усугубляется при наличии в анамнезе хронических болезней - отсюда острые ответные реакции при формировании неблагоприятных погодных условий, которые чаще всего проявляются симптомами имеющихся болезней сердца, сосудов, органов дыхания, суставов и нервной системы.

Первое и основное условие снижения метеозависимости - это профилактика, включающая здоровый образ жизни и неукоснительное выполнение медицинских рекомендаций. Соблюдение этих правил позволит безболезненно встретить осень.

Геомагнитный фон 23 августа ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Надежда Алешина

 / meteonovosti.ru /
