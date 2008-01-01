Туризм
Суббота
23 августа 2025
Дождливая субботняя погода в Центральном районе


ИА "Метеоновости" / 09:25 Суббота, 23 августа

Атмосферный фронт южного циклона принес сильные и очень сильные дожди на юг и восток Центрального региона.

Сильный дождь 22  августа и в  ночь на  23 августа отмечался в Московской области, где выпало от 18 до 32 мм осадков, в Брянской области дождь добавил больше половины от месячной нормы небесной влаги, 48 мм.  Ночью 23 августа сильные дожди опустились на Рязанскую область, местами отмечено  41 мм, на Владимирскую область, там было до 20 мм осадков.  Сильный дождь с грозой прошел в Орловской области, там выпало до 59 мм, в Курской области, где количество осадков составило до 55 мм. В Тульской области дожди были особенно сильными. Так днем 22 августа выпало до 34 мм, а  ночью 23 августа дождь был очень сильным, и выпало до 51 мм осадков.

Днем в субботу ливневые дожди ожидаются в зоне атмосферного фронта, который протянется по Центральному региону с юго-запада на северо-восток, а именно во Владимирской области, прогремит гроза и ветер усилится до 15 м/с. В Липецкой и Курской областях  тоже ожидаются ливневые дожди и грозы. В Белгородской области ливневые дожди будут сопровождаться грозой, градом и порывистым ветром до 17 м/с. Ночью 24 августа сильный дождь, гроза  пройдут только на юго-востоке Центрального округа, в Тамбовской области.

Погода в воскресенье ожидается холоднее нормы на 2-3 градуса. Днем температура не превысит 20 градусов, тогда как в воскресенье в Центральном Черноземье может быть еще жарко.

 

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Алла Сергеева

 / meteonovosti.ru /
Погода в августе в России перепутала север с югом
Пт. 22 августа 10:49
Большинство дней августа остались позади, и в большинстве районов обширной территории России погода последнего летнего месяца была далека от обычной для...
подробно 

