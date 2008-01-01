|
Новости погоды
На Урал идет потепление
ИА "Метеоновости" / 09:43 Суббота, 23 августа
Антициклон, который распространился с юга, подарит уральцам теплые выходные и дождей будет мало.
Так, в субботу температура ожидается от 18 градусов в Пермском крае до 22..23 градусов на Южном Урале. Облачно, но дожди маловероятны.
В воскресный день, несмотря на облачную погоду, температура повысится, и можно ожидать 25..27 градусов. Дожди маловероятны. Только в Курганской области выглянет солнце, будет примерно также тепло, около 25 градусов.
В начале новой недели температура в Уральском регионе может повыситься еще на 1-3 градуса. Облачность ожидается переменной и погода без осадков. Вот только в Пермском крае могут начаться дожди с приближением циклона и его атмосферными фронтами. Но температура удержится в пределах летних значений, 25..26 градусов. Самая теплая погода в понедельник, 25 августа ожидается в Челябинской области, где температура приблизится к 30 градусам.
Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
