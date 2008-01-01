Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
23 августа 2025
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере Европейской территории обошлось без заморозков


ИА "Метеоновости" / 09:56 Суббота, 23 августа

По мере того, как антициклон сдавал свои позиции, на севере Европейской территории облака уберегли от заморозков. Температура, хотя и была в прошедшую ночь, на 23 августа низкой, но оставалась выше нуля.

А накануне, 22 августа  после прохождения холодного атмосферного фронта одного из циклонов температура в северном регионе понижалась до заморозков. Слабыми были заморозки в Карелии и Ленинградской области, и до -1..-2 градусов понижалась утренняя температура в Архангельской, Вологодской областях и Коми. Это были первые предвестники приближающейся осени.

В ночь на 23 августа заморозки могли бы быть на севере и северо-западе Центрального района. Но вероятность их пока невелика.

Напомним, что в Москве самая ранняя дата ночных заморозков приходится на 31 августа. В это утро в 1885 году температура понизилась до -1,2 градуса. По области заморозки не исключены и раньше, особенно это касается северо-запада и юго-востока Московской области. Но пока угрозы заморозков нет, хотя ближайшие ночи будут прохладными, до +5 градусов.

 

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Алла Сергеева

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей




НОВОСТИ ПОГОДЫ
Сб. 23 АВГУСТА
09:56 На севере Европейской территории обошлось без заморозков
09:43 На Урал идет потепление
09:25 Дождливая субботняя погода в Центральном районе
09:02 О погоде в Москве сегодня
08:57 Из архива московской погоды
08:54 На Ямале и арктических островах лето продолжается
08:37 Московский август запомнится прохладой и дождями
Пт. 22 АВГУСТА
11:53 Первые рекорды холода в центре России
все новости   архив новостей
Факт
15:00
местное
+14
Вс.
24 авг.
+18
Пн.
25 авг.
+15
Вт.
26 авг.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Эль-Кувейт		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Синая
комфортное место: Крестях

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.