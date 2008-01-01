На севере Европейской территории обошлось без заморозков

По мере того, как антициклон сдавал свои позиции, на севере Европейской территории облака уберегли от заморозков. Температура, хотя и была в прошедшую ночь, на 23 августа низкой, но оставалась выше нуля.

А накануне, 22 августа после прохождения холодного атмосферного фронта одного из циклонов температура в северном регионе понижалась до заморозков. Слабыми были заморозки в Карелии и Ленинградской области, и до -1..-2 градусов понижалась утренняя температура в Архангельской, Вологодской областях и Коми. Это были первые предвестники приближающейся осени.

В ночь на 23 августа заморозки могли бы быть на севере и северо-западе Центрального района. Но вероятность их пока невелика.

Напомним, что в Москве самая ранняя дата ночных заморозков приходится на 31 августа. В это утро в 1885 году температура понизилась до -1,2 градуса. По области заморозки не исключены и раньше, особенно это касается северо-запада и юго-востока Московской области. Но пока угрозы заморозков нет, хотя ближайшие ночи будут прохладными, до +5 градусов.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Алла Сергеева