Воскресенье
24 августа 2025
Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 08:57 Воскресенье, 24 августа

 В столичном регионе  в воскресенье, 24 августа  температура все еще не добирает до положенных по норме этих дней августа значений. Основные циклоны и их атмосферные фронты пока далеко от Москвы, барическое поле   размыто. Днем местами может пройти небольшой кратковременный дождь. В  Москве и в Подмосковье при переменной облачности преобладающая температура 17..20 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, атмосферное давление 740 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 55%.

В воскресенье фон атмосферного давления пониженный, содержание кислорода в воздухе повышенное в утренние часы и в норме днем. Средняя за сутки температура по-прежнему на 1-2 градуса ниже характерной для середины последней декады августа. Наиболее биотропным, т.е. оказывающим наибольшее влияние на организм в такие дни фактором, является температура. Даже не резкие, плавные изменения с периодом в несколько дней (примерно столько на каждой территории оказывает влияние циклон или антициклон) температуры, атмосферного давления, кислородного режима могут ощущать на себе метеочувствительные люди. Сочетание пониженной температуры и повышенной влажности даже в летний период года может формировать биотропные внешние условия и провоцировать приступы бронхиальной астмы, обострения болезней суставов, что может потребовать медикаментозной поддержки.

Геомагнитный фон 24 августа ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

 

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Надежда Алешина

 / meteonovosti.ru /
