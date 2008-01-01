Из архива московской погоды

В воскресенье днем столичный регион окажется между двумя циклоническими вихрями: один будет на северо-западе, другой на севере Поволжья. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, температура повысится до 18..20 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Несмотря на потепление, температура на 2 градуса ниже нормы.

Рекордных показателей температуры и осадков не ожидается.

Самым жарким день 24 августа отмечался в 1938 году, когда максимальная температура составила ровно 33 градуса, став рекордом суточного максимума.

А в ночь на 24 августа в 1971 году температура понизилась до 3.3 градуса, что стало рекордом суточного минимума. Наибольшее количество осадков в этот день, 42 мм, выпало в 1880 году.

В прошлом, 2024 году, погода была относительно теплая. Среднесуточная температура превысила норму на 1.7 градуса. Ночью было 13.1, днем потеплело до 22.7 градуса. Осадков не отмечалось.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Васильева