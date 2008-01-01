Прохладная и дождливая погода в Центральном федеральном округе

Влияние на погоду в Центральном округе оказывали атмосферные фронты обширного циклона, кружившего над Приволжским округом. Температура в регионе ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Прошли дожди, в отдельных районах сильные. 23 и ночью 24 августа в Рязанской и Владимирской областях выпало до 19 мм осадков. В Воронежской области прошли сильные грозовые дожди, количество выпавших осадков достигло 15 мм.

Циклон, принесший дожди в Центральный федеральный округ, начнет заполняться, влияние его ослабеет. Облаков и осадков станет меньше, прохлада сохранится. Днем 25 августа в отдельных районах прошумят кратковременные дожди различной интенсивности. Температура воздуха ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Васильева