Разнообразие погоды на Дальнем Востоке

Погодные условия на Дальнем Востоке отличаются разнообразием. В Магаданской области в ночные часы подмораживает, а в южных районах идут проливные дожди. Один циклон кружит над Камчаткой, другой занял южные районы, а третий проливает дожди на южных Курильских островах. Антициклон поддерживает малооблачную погоду на востоке и северо-востоке Якутии, в Магаданской области.

Температура воздуха как в Магаданской области, так и на северо-востоке Якутии в пределах климатической нормы. Днем довольно тепло, а в ночные часы в условиях ясного неба воздух быстро остывает. В конце лета в это время случаются заморозки. Под утро 24 августа воздух в отдельных районах Магаданской области остыл до -4 градусов. 23 и ночью 24 августа сильны дождь прошел в Камчатском крае и на Курильских островах (выпало до 16 мм), на Сахалине до 19 мм. В Хабаровском крае ливневый дождь (количество осадков до 68 мм) сопровождался грозой.

Очередной южный циклон принесет порцию дождей в южные и восточные районы Приморского края 26 и 27 августа, прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 15-22 м/с. В Магаданской области, где удерживает позиции антициклон, 25-27 августа ожидаются заморозки до -6 градусов.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Васильева