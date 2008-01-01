Проливные дожди в Приволжском округе

Атмосферные фронты заполняющегося циклона, кружившего над Приволжским округом, принесли сильные дожди с грозами. 23 и ночью 24 августа в Пермском крае выпало до 17 мм влаги, в Удмуртии до 25 мм, в Кировской области до 40 мм. В Нижегородской области количество выпавших осадков составило 42 мм. В ночные часы 24 августа атмосферные фронты добрались до Пензенской области и Мордовии. Выпало до 28 мм и 45 мм осадков соответственно. Проливные дожди сопровождались грозам и порывистым ветром.

Атмосферные фронты сместятся в восточном направлении. Облаков и осадков станет меньше. Но в Пермском крае, где влияние активных атмосферных фронтов сохраняется, до конца дня 24 августа ожидаются сильные грозовые дожди, грозы, град и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Васильева