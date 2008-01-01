Туризм
На юге Сибири непогода задержится


ИА "Метеоновости" / 13:11 Воскресенье, 24 августа

Циклонический вихрь, кружащий над югом Западной Сибири, продолжает портить погоду как на юге Западной, так и в южных районах Восточной Сибири. В Республике Алтай 23 августа ветер в порывах усиливался до 21 м/с, 23 и ночью 24 августа прошел сильный дождь с грозой (до 16 мм). 23 и ночью 24 августа сильные грозовые дожди прошумели  в Новосибирской (выпало до 47 мм), Томской (до 45 мм) областях, в центральных и южных районах Красноярского края (до 34 мм).

До конца суток 24 августа влияние циклона и атмосферных фронтов сохраняется на юге Сибири. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях сильный и очень, местами ливневой дождь, гроза, крупный град, ветер 17-22 м/с. 24-25 августа в Хакасии, в центральных и южных районах Красноярского края сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 15-20 м/с. В Тыве сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 23-28 м/с, пыльная буря. 25 июля в Иркутской области ливневый дождь, гроза.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

 / meteonovosti.ru /
