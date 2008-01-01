Туризм
Воскресенье
24 августа 2025
Циклон хозяйничает в Северо-Западном районе


ИА "Метеоновости" / 13:33 Воскресенье, 24 августа

На северо-западе Европейской России не ослабевают дожди. Циклонический вихрь с центром над Финляндией, а также атмосферные фронты поддерживают сырую и прохладную погоду в регионе. Сильный ливень прошел 23 и ночью 24 августа в Республике Коми, выпало до 102 мм осадков. В Карелии количество выпавших осадков достигло 21 мм. В Ненецком округе проливные дожди (до 21 мм) сопровождались порывами ветра до 20 м/с.

Влияние обширного циклона сохранится на северо-западе Европейской России. До конца дня 24 августа на юге Мурманской области пройдут сильные дожди. 24 и 25 августа ливневые дожди с грозами ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

 / meteonovosti.ru /
