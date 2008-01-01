На юге Европейской России погода портится

Атмосферные фронты циклона, центр которого располагался над Приволжским округом, принесли ненастную и ветреную погоду в южные районы Европейской России. 23 августа в Луганской Народной Республике ветер в порывах усиливался до 23 м/с. В Запорожской области прошел сильный грозовой дождь, выпало до 19 мм осадков.

Атмосферное давление постепенно растет, но атмосферные фронты активности не теряют. В Луганской Народной Республике до конца суток 24 августа ожидаются сильные дожди. Ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. В Волгоградской области сильные грозовые дожди и порывистый ветер. 24 и ночью 25 августа в Краснодарском крае сильные, местами ливневые дожди, грозы, град и ветер в порывах 20-23 м/с. 25 августа в Ставропольском крае, в Ингушетии и в Чеченской республике пройдут сильные дожди.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Васильева